In arrivo Pokémon Sleep, gioco per smartphone che monitora il sonno

Durante la notte The Pokémon Company ha annunciato un bel po' di novità riguardanti i mostriciattoli Nintendo in una lunga conferenza.



Ecco tutti i dettagli sui prossimi progetti basati sui Pokémon:



- Dopo il successo degli episodi per Nintendo 3DS e il debutto al cinema con l'omonimo film, Detective Pikachu sbarcherà su Nintendo Switch con un videogioco inedito.



- Nel 2020 sarà disponibile Pokémon Home, un servizio di cloud per Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android che vi permetterà di trasferire i Pokémon che vi hanno accompagnato durante le vostre avventure. L'applicazione non è legata a una singola console e permetterà di connettersi alla Banca Pokémon, a Pokémon Let's Go, a Pokémon Spada e Scudo e a Pokémon GO anche per fare scambi.



- Sempre nel 2020 arriverà Pokémon Sleep, un'esperienza di gioco mai vista prima in arrivo su smartphone che funzionerà monitorando la qualità del sonno dei giocatori. Insieme all'app debutterà anche Pokemon Go Plus +, un dispositivo da collegare via Bluetooth che userà l’accelerometro integrato per raccogliere dati relativi al sonno.



- Entro la fine del 2019 sarà disponibile anche Pokémon Masters, un nuovo titolo per smartphone dove sarà possibile sfidare i migliori allenatori con un sistema di gioco simile a quello che ha reso famoso la saga cominciata su Game Boy.



Tutte le novità arriveranno successivamente a Pokémon Spada e Scudo, le nuove versioni della serie principale in arrivo entro la fine dell'anno esclusivamente su Nintendo Switch.



Continuate a seguirci: proprio nei prossimi giorni sarà svelata la loro data d'uscita!