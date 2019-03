Il videogioco degli Avengers potrebbe arrivare su PS5 e Xbox Scarlett

Gli sviluppatori della saga di Tomb Raider, i Crystal Dynamics, sono concentrati dal 2017 sulla lavorazione di un videogioco degli Avengers, che, a quanto pare, debutterà anche su PlayStation 5 e la nuova Xbox.



Lo studio di sviluppo di proprietà di Square Enix (Final Fantasy) sta infatti cercando un External Lead Producer che abbia collaborato alla realizzazioni di almeno tre giochi per le piattaforme attuali e sia in grado di lavorare con partner esterni in vista delle versioni per console di nuova generazione di un loro videogioco.



Il fatto che venga specificato il coinvolgimento di "partner esterni" (Marvel?) fa pensare che il gioco dedicato agli Avengers sia previsto anche per le prossime console di casa Sony e Microsoft, oltre che PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Il gioco degli Avengers sarà quindi uno primi titoli a vedere la luce sulla cosiddetta "next-gen"? Così pare! E intanto le voci di corridoio sul debutto delle nuove console nel 2020 si fanno sempre più insisitenti...