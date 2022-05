Il Signore degli Anelli diventa un videogioco per smartphone, primo contatto in estate

Il futuro è "mobile", secondo Electronic Arts, che a pochi giorni dalla presentazione della versione per smartphone e tablet di Apex Legends ha annunciato lo sviluppo di un progetto inedito basato sul franchise de Il Signore degli Anelli: si tratta di un videogioco di ruolo che sfrutterà la licenza delle opere di J.R.R.

Tolkien per portare su schermo i personaggi più rappresentativi dell'universo fantasy creato dallo scrittore britannico. L'uscita è prevista per quest'anno, con una versione di prova in arrivo nel corso dell'estate.