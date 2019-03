Il ritorno di Dante è servito: ecco Devil May Cry 5

Nella settimana appena cominciata ci sarà spazio per un grande, attesissimo ritorno: dopo sette anni di estenuante attesa, Devil May Cry 5, il quinto capitolo della saga con riferimenti alla Divina Commedia, sta per arrivare su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ma il nuovo videogioco dei creatori di Resident Evil non sarà l'unico a debuttare nei negozi nei prossimi giorni, diamo uno sguardo ai titoli in arrivo dal 4 al 10 marzo:



Lunedì 4 marzo



- Black Desert Online per Xbox One



Martedì 5 marzo



- Left Alive per PC e PS4

- Move or Die per PS4

- Beat Cop per PS4, Xbox One e Switch

- Attack of the Earthlings per PS4 e Xbox One

- The Occupation per PC, PS4 e Xbox One



Mercoledì 6 marzo



- Undead Horde (Accesso Anticipato su Steam) per PC



Giovedì 7 marzo



- Ethereal per PC

- Valley per Switch

- Braveland Trilogy per Switch

- Tick Tock: A Tale for Two per PC, Android e iOS



Venerdì 8 marzo



- Devil May Cry 5 per PC, PS4 e Xbox One

- Kirby e la nuova stoffa dell'eroe per 3DS

- Double per PC

- Assault Android Cactus Plus per Switch