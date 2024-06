Gb: Ikea apre negozio virtuale su Roblox e cerca dipendenti

The Co-Worker Game permetterà ai giocatori di "sperimentare l'esperienza di lavorare per Ikea in un universo virtuale", recita l'annuncio pubblicato dalla società. "I fan potranno vivere il loro sogno di arredare casa ed essere pagati per farlo, con un numero limitato di ruoli retribuiti. L'esperienza coinvolgente offre ai giocatori l'opportunità di sperimentare l'approccio unico previsto da Ikea nel contesto lavorativo, dove i percorsi di carriera non lineari sono la norma e gli spostamenti laterali tra dipartimenti sono comuni".