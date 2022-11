Ikea denuncia l'autore di un videogioco horror per aver utilizzato il proprio marchio

Lanciato su Kickstarter, il noto portale dedicato al crowdfunding, il videogioco non ci ha messo molto a farsi notare dal pubblico e dai legali della stessa azienda specializzata in design e complementi d'arredo.

Intitolato The Store Is Closed, il survival horror è stato creato dallo sviluppatore Jacob Shaw (in arte Ziggy) e non risulta ancora disponibile per la vendita, dato che mancano ancora pochi giorni alla chiusura della sua campagna di raccolta fondi che, allo stato attuale, ha ottenuto 66mila dollari a fronte di un obiettivo iniziale di poco più di 11mila dollari. La pagina dedicata del gioco lo descrive come un survival horror cooperativo ambientato in un negozio di mobili, con meccaniche di crafting e costruzione.

La lettera legale dell'avvocato newyorkese di IKEA, Fross Zelnick, accusa Shaw di aver utilizzato "elementi associati ai famosi negozi IKEA", i cui dettagli schiaccianti includono l'inconfondibile insegna gialloblu con il nome scandinavo "Styr" (che significa appunto "store" in inglese, ossia negozio) e il classico capannone di colore blu.

Zelnick puntualizza inoltre come il gioco contenga "mobili che assomigliano a quelli di IKEA", ma Shaw ha negato di aver progettato i mobili pensando alla società svedese. "Per realizzare questo gioco ho acquistato pacchetti di asset generici", ha contestato lo sviluppatore, spiegando che si tratta di mobili che possono essere inseriti in qualsiasi videogioco a pagamento, osservando infine come alcune di queste accuse siano piuttosto vaghe. Il gioco, tuttavia, presenta anche un percorso grigio sul pavimento che indica la direzione da seguire al cliente, proprio come succede nei negozi IKEA.

In ogni caso, la lettera concede a Shaw dieci giorni lavorativi per rimuovere questi "dettagli" dal gioco, per il quali il game designer ha affermato di aver dovuto abbandonare il test "alpha" per concentrarsi invece sui cambiamenti richiesti.

