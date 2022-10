Videogiochi: azienda celebra Halloween installando Doom in una barretta di cioccolato

Pensando a demoni e creature mostruose di ogni genere, Doom risulta certamente il titolo più azzeccato e per adattarlo al tema del periodo, un'azienda americana ha deciso di far girare lo sparatutto su... una barretta al cioccolato .

Adafruit è un'azienda manifatturiera del settore tecnologico nel di New York che costruisce componentistica e fornisce attrezzature alla larga comunità degli inventori e sviluppatori, già noti per aver costruito un computer LEGO funzionante e una gonna completa di led sensibili al movimento.

I tech maker e hacker dell'azienda hanno così deciso di girare un video, chiedendo ai genitori di controllare i dolci di Halloween dei propri figli per accertarsi che nessuno avesse fatto girare Doom al loro interno. Hanno prodotto dunque la famosa barretta Milky Way completa di schermo funzionante su cui gira il gioco realizzato da id Software. Con questa trovata, il messaggio che l'azienda intende lanciare per Halloween è però tutt'altro che commerciale.

Come ogni anno, infatti, la società americana vuole sensibilizzare la comunità sulla possibilità che malintenzionati possano aggiungere pericolose sostanze illegali nelle caramelle di Halloween dei bambini. I creatori della barretta videoludica non potevano scegliere testimonial migliore di Doom e del suo protagonista, che si spera riesca a mettere in fuga i veri "cattivi" nel periodo di festa e restituisca ai bambini la magia di riempire il proprio sacco di dolciumi.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!