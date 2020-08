I videogiochi sono il futuro dello storytelling, secondo l'attore Joseph Gordon-Levitt

Spesso, anche gli show più eccentrici posso generare momenti di pura riflessione riguardo diverse tematiche. Un momento del genere l'ha regalato infatti la comparsa dell'attore Joseph Gordon-Levitt nella trasmissione di YouTube Hot Ones in cui, tra un'ala di pollo piccante e una spruzzata di tabasco, ha spiegato perché secondo lui saranno i videogiochi a costituire il futuro dello storytelling rispetto al mondo del cinema .

Secondo l'attore statunitense, saranno i videogiochi e non i lungometraggi a spingere la narrazione in modi nuovi ed entusiasmanti, affermando con decisione di vedere più spazio per la crescita nella narrazione nei videogiochi che nei film.

"Il futuro della narrazione saranno i videogiochi", ha detto. "Non credo che attualmente siano i registi i soggetti capaci di svilupparla al meglio. Al contrario, mi sembra che i videogiochi la stiano progressivamente in modo rivoluzionario. La narrazione si muove in un regno completamente diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto prima e non credo che debba necessariamente riconoscersi nella forma del lungometraggio ".

Queste le parole quasi profetiche dell'attore prima di interrompersi per una vampata di calore causata dal cibo troppo piccante. Ma Gordon-Levitt non è per niente estraneo al mondo dei videogiochi: gestisce infatti la HitRecord, un'azienda di comunicazione e media attraverso la quale ha stretto una collaborazione con Ubisoft su Beyond Good & Evil 2 e Watch Dogs Legion, volta a consentire agli utenti di creare i propri contenuti personalizzati per quei giochi.

