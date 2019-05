I videogiochi per PC sbarcano anche su iPhone e iPad con Steam Link

Il mondo dei videogiochi sta attraversando un periodo di evoluzione che porterà a una fruizione senza bandiere, sempre più libera dal concetto di piattaforme.



Presto arriveranno sul mercato le nuove console tradizionali, con PlayStation 5 in prima linea, si rafforzerà il mondo dello streaming con il debutto di Google Stadia e i servizi ad abbonamento in stile Netflix, come Xbox Game Pass, prenderanno definitivamente piede.



In questo scenario continua a dire la sua Valve con Steam, la piattaforma per la vendita di giochi digitali per PC più importante al mondo. Da oggi, infatti, è disponibile l'app Steam Link per iOS, che permette di giocare tutti i titoli acquistati su computer anche su iPhone e iPad.



Vi basterà connettere il vostro smartphone o tablet Apple alla stessa rete del PC, scaricare e avviare l'app gratuita, collegare un controller compatibile e finodarvi a giocare GTA V, Skyrim, Age of Empires II o tutti gli altri titoli in vostro possesso in qualsiasi punto della casa.



L'app Steam Link (qui trovate tutte le informazioni sul suo funzionamento) è disponibile da tempo anche su Android e il suo debutto sui dispositivi iOS non fa altro che allargare le possibilità dello store digitale degli autori dell'intramontabile Half-LIfe. Ne approfitterete?