I Am Jesus Christ, il videogame che simula la vita di Gesù protagonista di un video natalizio

Tra i videogiochi in uscita il prossimo anno, I Am Jesus Christ è uno di quelli più inusuali e certamente intriganti: l'esperimento di SimulaM, che già avevano stupito con un simulatore dedicato alla vita di Noè e alla costruzione della celebre arca, si preparano al ritorno sulla scena con una nuova avventura in prima persona incentrata totalmente sulla figura di Gesù Cristo. Per festeggiare con i fan l'ormai imminente debutto su Kickstarter, gli sviluppatori hanno mostrato un nuovo trailer "natalizio" in cui vengono identificati i momenti più rappresentativi della nascita del Messia.