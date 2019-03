Harry Potter: Wizards Unite si prepara a fare magie su Android e iOS

Niantic, il team di sviluppatori che ha dato vita al fenomeno Pokémon Go, sta lavorando a un nuovo progetto per dispositivi mobile ispirato al mito Harry Potter, e oggi la software house ha finalmente svelato le prime informazioni concrete sul gameplay che muoverà il suo nuovo videogioco in realtà aumentata.



Si tratta di Harry Potter: Wizards Unite, gioco di ruolo sviluppato in collaborazione con gli studi Warner Bros. di San Francisco, che metterà il giocatore nei panni di una recluta di una Task Force Segreta chiamata a indagare sulla cosiddetta Calamità, una minaccia che grava sul regno della magia.