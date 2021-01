Harry Potter, brutte notizie per i fan: il nuovo videogame non uscirà nel 2021

Gli effetti del Covid-19 sullo sviluppo dei videogiochi previsti nel prossimo biennio iniziano a farsi sentire: nelle scorse ore infatti è arrivato un messaggio ufficiale da parte di Warner Bros. e Portkey Games , autori del nuovo gioco di ruolo ambientato nel mondo di Harry Potter . Lo sviluppo di Hogwarts Legacy richiederà più tempo del previsto e il videogame non vedrà la luce entro la fine dell'anno, come originariamente previsto. Per i fan del maghetto più famoso di sempre toccherà attendere il 2022 .

"Vogliamo ringraziare i fan di tutto il mondo per l'incredibile reazione all'annuncio di Hogwarts Legacy, realizzato dal nostro team Portkey Games. Creare la migliore esperienza possibile per il Mondo Magico e i fan dei videogame è tutto ciò che conta per noi, ed è per questo che vogliamo dedicare al progetto tutto il tempo necessario", si legge nella lettera indirizzata ai fan. "Hogwarts Legacy sarà lanciato nel 2022".

Quello di Hogwarts Legacy potrebbe essere solo il primo di una lunga schiera di rinvii che colpiranno il mondo dei videogiochi: vista l'incessante situazione che costringe la maggior parte dei team a proseguire lo sviluppo dei progetti da remoto, è del tutto possibile che altri videogame previsti nel corso del 2021, da quelli indipendenti ai blockbuster più importanti, possano essere rimandati al prossimo anno per dare agli sviluppatori il tempo necessario a rifinire al meglio l'esperienza di gioco.

D'altronde, se c'è una cosa che Cyberpunk 2077 ha insegnato ai giocatori e agli stessi team di sviluppo, è che affrettare troppo i tempi potrebbe non essere una buona idea.

