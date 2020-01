Videogiochi: il mondo di Harry Potter ricreato all'interno di Minecraft

Un gruppo di modder specializzati nella realizzazione di contenuti aggiuntivi per Minecraft ha realizzato un nuovo progetto ispirato all'universo di Harry Potter : l'intero mondo creato dalla scrittrice J. K. Rowling , infatti, è stato riprodotto all'interno del videogioco sandbox di Mojang e Microsoft. Da Hogwarts alla Camera dei Segreti, il team ha impiegato due anni (partendo da una base molto meno ambiziosa) per ricreare tutti i luoghi più amati della saga.

L'opera a cura di Floo Network ha dell'incredibile, per cura dei dettagli ed estensione del mondo virtuale realizzato dai suoi esperti, e include alcune delle location più iconiche viste nei film e immaginati nei romanzi dedicati al maghetto. Non si tratta di una semplice mod: i nemici saranno in grado di combattere contro nemici, effettuare scambi in quel di Diagon Alley, andare alla ricerca di nuovo equipaggiamento, e persino dilettarsi in una partita di Quidditch.

La realizzazione della mod ha richiesto un totale di sette anni per essere completata: nei primi cinque, il team di Floo Network (guidato dall'utente Wednesday Frog) aveva deciso di omaggiare la sua passione per Minecraft e per l'universo di Harry Potter realizzando una versione molto meno ambiziosa ed estesa della mappa. Dopo cinque anni, il team ha deciso di alzare l'asticella e di aumentare esponenzialmente l'estensione della mappa e la qualità della riproduzione, sfruttando altri due anni per raggiungere il livello attuale.

Il risultato finale è davvero sorprendente per quella che, a conti fatti, è una "mod" che potrà essere scaricata da qualsiasi utente e installata sulla propria copia di Minecraft: non c'è ancora una data di lancio ufficiale, con il team che punta a pubblicarla entro la fine di gennaio e dare a tutti i fan la possibilità di esplorare luoghi come Privet Drive, la Camera dei Segreti, la classe di Difesa contro le Arti Oscure e tante altre location.

