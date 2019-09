GTA 6, in rete trapelano le prime immagini del nuovo videogioco di Rockstar

Continuano le indiscrezioni su quello che sarà il prossimo progetto di Rockstar Games dopo il capolavoro Red Dead Redemption 2 : la software house è costantemente al centro delle attenzione e si vocifera possa essere già impegnata sullo sviluppo di un nuovo capitolo della serie Bully , pubblicizzata in Italia col titolo Canis Canem Edit per evitare controversie, e soprattutto il nuovo episodio di Grand Theft Auto . Ed è proprio il fantomatico GTA VI a essere nuovamente soggetto delle voci di corridoio, con tanto di possibili immagini di una versione work-in-progress del teaser trailer che sarà proposto da Rockstar entro la fine di quest'anno per svelare al mondo il titolo del videogioco.

Come potete vedere dalle foto che seguono, il trailer mostrerebbe un misterioso personaggio di spalle, rivolto verso una città le cui tinte rosa al neon ricordano quelle di Vice City , ambientazione dell'indimenticabile episodio GTA: Vice City. Ed è proprio la riproduzione di Miami creata da Rockstar Games che, da tempo, si vocifera possa essere uno degli scenari che ospiteranno la storia del nuovo GTA VI. Oltre alla foto del protagonista, un'altra immagine mostra una macchina della polizia che confermerebbe le indiscrezioni sulla possibilità che il nuovo Grand Theft Auto non sia ambientato esclusivamente nel presente, ma attraverso più "ere" che ci permetteranno di vivere l'evoluzione e il progresso tecnologico anche tramite i mezzi di trasporto.

L'ultima immagine, quella probabilmente più rappresentativa, mostra un breve assaggio del gameplay per il presunto GTA VI: nella foto potete scorgere il giocatore intento a pilotare un aeroplano all'interno di un aeroporto. L'interfaccia ricorda molto quella tipica della serie, in particolare la minimappa posizionata sulla parte inferiore sinistra.

Al momento in cui scriviamo, non c'è nulla che attesti l'effettiva autenticità delle immagini in questione, ma le voci su GTA VI si fanno ogni giorno sempre più insistenti ed è possibile che assisteremo davvero al reveal del nuovo videogioco di Rockstar in tempi brevissimi.



Secondo le indiscrezioni, GTA VI sarà disponibile come titolo di lancio per le console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Scarlett. L'uscita dovrebbe coincidere con il debutto delle due piattaforme, fissato a un generico autunno del 2020.