Google annuncia i giochi in arrivo al lancio di Stadia

Oltre a Destiny 2: La Collezione, primo gioco confermato da Google per Stadia, saranno presenti anche Mortal Kombat 11 e Assassin's Creed Odyssey, il videogioco su cui è stato testato inizialmente il servizio. La piattaforma ospiterà anche Lara Croft nella trilogia reboot di Tomb Raider, che include Rise of the Tomb Raider e l'ultimo episodio Shadow of the Tomb Raider.

A seguire l'elenco completo dei giochi che saranno presenti all'uscita di Stadia, fissata per il 19 novembre.

Assassin's Creed Odyssey

Destiny 2: La Collezione

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Samurai Showdown

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Questi, infine, i giochi che si aggregheranno al servizio entro la fine del 2019.

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy 15

Football Manager 2020

Ghost Recon Breakpoint

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

RAGE 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!