Google Stadia, la piattaforma per i videogiocatori del futuro ha una data di lancio

Con un nuovo video dedicato al funzionamento di Stadia , il colosso dell'informatica Google ha annunciato la data di lancio ufficiale della sua nuova piattaforma dedicata al mondo dello streaming , creata espressamente per i videogiochi . Il servizio Google Stadia sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre per tutti coloro avessero già prenotato la speciale Founder's Edition.

A partire da novembre, dunque, sarete in grado di giocare a blockbuster come Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11 e Destiny 2: La Collezione da un qualsiasi computer tramite il browser Chrome, oppure sfruttando uno dei dispositivi di Google per giocare senza necessità di possedere una console da TV, smartphone e tablet.

Una volta acquistato il gioco che più vi interessa, potrete accedere immediatamente senza necessità di scaricare i file d'installazione o aggiornamenti: il titolo sarà sempre pronto per l'avvio e basterà un semplice tasto per iniziare la propria sessione di gioco, a patto di possedere una buona connessione a internet.

Gli abbonati al servizio riceveranno inoltre un gioco gratuito ogni mese, oltre alla possibilità di scegliere il proprio nome utente e regalare un periodo di prova a un amico per giocare insieme su Stadia. A partire dal 2020, il servizio sarà disponibile anche in versione gratuita, che rispetto all'abbonamento Pro non consentirà di giocare in 4K, 60fps e HDR, ma si "limiterà" a offrire uno streaming dai 720p ai 1080p, a seconda della banda larga in possesso.

