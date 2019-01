Gli autori di Project Cars lavorano a una nuova console "pazzesca"

Un nuovo competitor sta per sconvolgere l'industria dei videogiochi, anticipando gli annunci delle console di prossima generazione di Microsoft e Sony: mai come in questo caso, però, si tratta di un rivale inatteso per i due colossi dell'intrattenimento.



Si tratta infatti di Slightly Mad Studios, autori di Need for Speed Shift e della più recente saga Project Cars, che a sorpresa hanno svelato di essere al lavoro su una nuova piattaforma chiamata Mad Box, primo hardware creato dal team. La sua particolarità: offrire performance fuori di testa a fronte di un prezzo che, secondo il presidente dell'azienda, sarà davvero concorrenziale.