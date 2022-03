Ghostwire Tokyo, arriva un prologo gratuito per scoprire il nuovo gioco dal papà di Resident Evil

Intitolata Preludio , la "visual novel" è disponibile su PS4 e PS5 in veste del tutto gratuita e racconta alcuni misteriosi fenomeni paranormali che hanno colpito la città di Tokyo.

Ambientata sei mesi prima del gioco completo, Preludio ci metterà nei panni di KK, un detective che investiga sugli accadimenti sovrannaturali che si verificano con insistenza nella capitale giapponese: il giocatore potrà così interagire con alcuni dei personaggi che formeranno il team del protagonista di Ghostwire Tokyo, scoprendo nuovi tasselli ed elementi di rilievo della storia creata dallo studio supervisionato dal papà di Resident Evil.

IGN

“I giocatori possono scoprire gli eventi che si sono verificati prima di Ghostwire Tokyo mediante un genere diverso, realizzato da un team differente", racconta Kenji Kimura, director del progetto. "Ciò consentirà loro di ampliare le interpretazioni del mondo e dell’universo che abbiamo creato". Gli fa eco Takahiro Kaji, sceneggiatore della software house nipponica: "Nella visual novel l’atmosfera è diversa, più rilassata. KK è un veterano, abituato alla situazione, che lavora nel suo campo di competenza e può fare affidamento sulla collaborazione con il gruppo di Rinko. Conoscendo meglio KK, il giocatore può acquisire più prospettive e scoprire un altro lato del dialogo di KK in Ghostwire Tokyo".

Ghostwire Tokyo è il secondo progetto che Bethesda si appresta a lanciare in esclusiva su console PlayStation, dopo l'ottimo Deathloop, nonostante l'acquisizione da 7,5 miliardi di dollari da parte di Microsoft avvenuta lo scorso anno: se per lo shooter di Arkane Lyon ci si aspetta una conversione per Xbox a partire da settembre 2022, un anno dopo l'uscita su PC e PS5, per quanto riguarda Ghostwire Tokyo toccherà attendere verosimilmente un anno prima di poter vivere l'avventura di Akito e KK sulla console della casa di Redmond.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!