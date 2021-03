Bethesda e Xbox iniziano alla grande: venti giochi su Game Pass, un evento in estate

Bethesda è finalmente entrata a far parte della famiglia Xbox , e Microsoft ha deciso di festeggiare l'acquisizione con un lungo evento durante il quale le due parti hanno parlato del futuro, delle strategie e delle sinergie tra i ventitré team che fanno ormai parte del gruppo Xbox Game Studios : per dare ai fan un'idea di ciò che potranno aspettarsi nei prossimi anni, le due parti hanno confermato l'arrivo di venti giochi su Xbox Game Pass e annunciato un evento che si terrà entro la fine dell'estate .

Microsoft e Bethesda fanno sul serio. Nella lunga tavola rotonda condotta da Aaron Greenberg, Phil Spencer, Todd Howard, Pete Hines e altri membri di spicco delle due società, c'è stato spazio per approfondire tanti temi: il fattore esclusività (con la casa di Redmond che sembra voler puntare su un debutto in esclusiva sulle piattaforme che supportano Xbox Game Pass) e la conferma che gli accordi pregressi saranno rispettati, con giochi come Deathloop e Ghostwire: Tokyo che esordiranno regolarmente su PC e PlayStation 5 con un periodo di esclusività temporale di un anno.

Da oggi Xbox è la nuova casa di Bethesda: venti giochi del catalogo del colosso di Rockville, dai vecchi classici come The Elder Scrolls III: Morrowind ai più recenti Prey e Doom Eternal, sono infatti arrivati su Xbox Game Pass, gratis per tutti gli utenti abbonati al servizio. Una dichiarazione d'intenti che fa capire perfettamente la strategia di Microsoft, più che mai decisa a spingere sull'acceleratore e convincere nuovi videogiocatori ad abbonarsi a un servizio sempre più ricco.

Ecco l'elenco integrale dei nuovi arrivi:

- Dishonored Definitive Edition (Xbox, PC, Cloud)

- Dishonored 2 (Xbox, PC, Cloud)

- DOOM (1993) (Xbox, PC, Cloud)

- DOOM II (Xbox, PC, Cloud)

- DOOM 3 (Xbox, PC, Cloud)

- DOOM 64 (Xbox, PC, Cloud)

- DOOM Eternal (Xbox, PC, Cloud)

- Fallout 4 (Xbox, PC, Cloud)

- Fallout 76 (Xbox, PC, Cloud)

- Fallout: New Vegas (Xbox)

- Prey (Xbox, PC, Cloud)

- RAGE 2 (Xbox, PC, Cloud)

- The Elder Scrolls III: Morrowind (Xbox, PC)

- The Elder Scrolls IV: Oblivion (Xbox, PC)

- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Xbox, PC, Cloud)

- The Elder Scrolls Online (PC, Xbox)

- The Evil Within (Xbox, PC, Cloud)

- Wolfenstein: The New Order (Xbox, PC, Cloud)

- Wolfenstein: The Old Blood (Xbox, PC, Cloud)

- Wolfenstein: Youngblood (Xbox, PC, Cloud)

E il futuro? Inizieremo a scoprirlo presto, molto presto. Microsoft ha annunciato che un evento di presentazione si terrà nel corso dell'estate e permetterà di comprendere al meglio le strategie delle due aziende, tra nuovi annunci e i primi video di giochi già annunciati. Vedremo finalmente Starfield, The Elder Scrolls VI e il nuovo videogame di Indiana Jones? Non resta che attendere per scoprirlo.

