Ghost of Tsushima, un lungo video di gioco per scoprire l'ultima esclusiva PS4

Di Ghost of Tsushima se n'erano perse le tracce da un po' di tempo, ma Sony ha finalmente rotto gli indugi e deciso di mostrare come sarà il nuovo gioco di Sucker Punch Productions , autori della serie inFamous che, il prossimo 17 luglio , pubblicheranno l'ultima esclusiva per PS4 , il proverbiale canto del cigno per la console ammiraglia della casa giapponese in attesa di PlayStation 5.

Durante l'ultimo State of Play, l'azienda ha mostrato un video da ben diciotto minuti, durante i quali sono stati toccati i punti più importanti del gameplay: dall'esplorazione al sistema di combattimento (che sarà duplice, adattandosi allo stile del samurai e a quello del "fantasma"), passando per le possibilità di personalizzazione del protagonista Jin alla nuova Photo Mode, che includerà numerosi filtri e la possibilità di realizzare veri e propri video, con tanto di colonna sonora.

I fan dei film di matrice giapponese, inoltre, apprezzeranno particolarmente una modalità aggiuntiva che consentirà di trasformare Ghost of Tsushima in un film di Akira Kurosawa: dal tipico filtro in bianco e nero allo stile della regia, con tanto di opzione per impostare i dialoghi in giapponese. Un must per chi ama le opere del cineasta nipponico.

