Gb: una ricerca rivela i videogiochi con il maggior numero di trucchi

Il mercato dei videogame è in espansione tentacolare. Come corollario allo studio che ha svelato come il settore videoludico abbia superato l'industria musicale e cinematografica con un fatturato da 160 miliardi di dollari , nel Regno Unito ne è stato condotto un altro che ha rivelato quali siano i videogiochi "più truccati" dagli utenti , ossia quelli che vedono l'uso dei famosi cheat (letteralmente "trucco") da parte dei giocatori, consistenti in codici speciali che danno la possibilità di superare punti complessi nel gameplay o di ottenere delle caratteristiche e modalità non presenti nei giochi base.

La ricerca, condotta dal sito Compare.bet, ha utilizzato lo strumento di analisi Ahrefs per scoprire i videogiochi in cui i giocatori inglesi e americani "imbrogliano" di più e stilandone una classifica esaustiva. Lo studio ha anche svelato come proprio questi due mercati siano quelli con il maggior tasso di utenti al mondo a ricorrere più di frequente all'utilizzo di scorciatoie.

Il noto sim-life The Sims 4 si piazza in cima alla lista, con una media mensile di 87mila ricerche di cheat online, l'equivalente di 2.900 ricerche al giorno. Al secondo posto c'è GTA V, con ben 35.300 ricerche mensili, divise tra i maggiori capitoli del franchise (San Andreas con 6.300 ricerche e Vice City con 2.400).

Al terzo posto troviamo ancora The Sims 3 con 9mila ricerche seguito dal popolarissimo gioco d'azione Red Dead Redemption 2. che riceve 7mila ricerche mensili da giocatori in cerca di scorciatoie per completare le difficili fasi del gioco.

Tra gli altri spicca poi l'iimmancabilì Pokémon, con ricerche che includono le versioni Smeraldo (5.100 ricerche), Rosso Rubino (4.800 ricerche) e Nero 2 (2.600 ricerche). Anche la saga di Saints Row è tra le più gettonate dai cheater, mentre a sorpresa spunta persino The Witcher 3: Wild Hunt con 2.300 ricerche.

A proposito dei risultati dello studio, un portavoce di Compare.bet ha affermato come il mondo videoludico sia cresciuto esponenzialmente negli ultimi dieci anni, diventando un settore caratterizzato da un'innovazione costante, al quale gli sviluppatori dedicano tutti i loro sforzi affinché i giochi siano sempre più accattivanti e realistici.

"Ciò è particolarmente vero per i videogiochi progettati con personaggi, mappe, livelli, vantaggi e missioni sofisticati. Per quanto il gameplay possa essere sensazionale, è proprio questo tipo di giochi che i giocatori incontrano più difficoltà" ha affermato. "Mentre alcuni cercano di superare eventuali ostacoli contando sulle proprie capacità di risoluzione dei problemi, altri si rifugiano in soluzioni più rapide, ossia i trucchi online".

