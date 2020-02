Gb: papà costruisce una Switch gigante per il figlio di 7 anni

Era partito tutto con una semplice ristrutturazione. Eppure per il papà single di Manchester, Steven Beck , 32 anni, non si è trattato solo di qualche rinfrescata alle pareti: ha deciso di costruire una NIntendo Switch gigante sul muro della stanza di suo figlio Jessie di 7 anni .

Usando compensato e plastica, il papà di 32enne, grande appassionato di videogiochi, ha costruito la console ibrida di casa Nintendo, realizzando un vero e proprio armadio avente tutte le fattezze del dispositivo e che utilizza una TV di dimensioni standard.

"Ho copiato la sua Switch, usando del compensato per creare degli scaffali, così che all'interno della struttura Jessie potesse conservare cartucce e altri dispositivi di gioco", ha detto Steven.

Il giovane papà ha affermato che i materiali per costruire il supporto (esclusa Switch e TV) gli sono costati solo 71 sterline.

La parte esterna del grande armadio contenitore è stata modellata proprio per creare i Joy-Con della console, dipinta di tutto punto e arricchita con adesivi e dettagli in gomma perché fosse il più verosimile possibile alla sua compatta versione reale.

"Mi ci è voluto solo un giorno e mezzo, durante il fine settimana, mentre Jessie era da sua madre, dandomi il modo di far asciugare bene la vernice." Il progetto è diventato subito tanto virale in rete che molti utenti hanno inviato migliaia di richieste a Steven perché ne realizzasse altre su misura. Che oltre alla sua passione per i videogiochi e la sua "professione" da papà modello, questo non diventi un vero e proprio lavoro a tempo pieno?

