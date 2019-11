Freud's Bones: un videogioco celebra il papà della psicoanalisi

Passione per i videogame e dedizione per il suo corso di studi sono gli ingredienti fondamentali che la giovane Fortuna Imperatore , in arte "Axell Fox", ha sapientemente mischiato nel suo primo lavoro come game designer Freud's Bones , una brillante avventure grafica che mostra tutta la sua ammirazione per Sigmund Freud , fondatore della psicoanalisi e che finalmente potrà farsi conoscere anche dai giocatori di tutto il mondo.

Fortuna, con l'aiuto della graphic designer Giulia Sabatini, ha trasformato una piacevole "pulsione" in un progetto concreto, la cui campagna su Kickstarter è iniziato lo scorso ottobre e che ha tutte le carte in regola per diventare un avvincente gioco indie di casa nostra.

I giocatori potranno infatti vestire i panni dell'illustre psicoanalista austriaco che, tormentato come molti dei suoi pazienti da interrogativi esistenziali durante le ore notturne, verrà "posseduto" da una Voce interiore (i giocatori stessi appunto), che guideranno da lì in poi tutte le sue azioni, seguiranno le sue sedute sull'iconico divano nel suo studio di Rou de Berggasse n° 19 a Vienna e dovranno, da abili investigatori dell'inconscio, riuscire nell'impresa di aiutare i suoi assistiti compilandone cartelle cliniche e collezionando indizi sulla loro vita.

Il gameplay, tramite una serie di dialoghi, farà in modo che i giocatori possano instaurare un rapporto empatico con Freud, che li porterà a spasso durante le sue serate mondane al Cafè Landtmann, facendoli immergere completamente in uno spaccato della società dell'epoca e coinvolgendoli in aspetti molto intimi della sua quotidianità.

Freud's Bones non è quindi solo un piacevole viaggio "nelle ossa" di Sigmund Freud, ma anche un viaggio alla scoperta di se stessi attraverso l'ascolto del prossimo, seguendo i metodi terapeutici da lui stesso sapientemente adottati. Non ci resta che augurare buona... Fortuna a questo team tutto al femminile e fare il tifo per loro, in attesa di un sperato annuncio dello sviluppo e lancio del gioco.

