Pride Run: in arrivo il videogioco italiano tutto cortei e orgoglio arcobaleno

Sono oltre 50 anni che l’amore viene celebrato in tutte le sue forme in cortei e parate d’ogni genere. Quelli che prima venivano etichettati come Gay Pride , ora sono diventate delle vere e proprie manifestazioni pubbliche di come l’amore non conosca confini e non ci si voglia più nascondere di fronte ai pregiudizi alimentati dalla politica e dall’opinione pubblica. Il sostegno alla causa arcobaleno si è espressa in modi diversi soprattutto all’interno dell’industria dello spettacolo e intrattenimento, videogiochi compresi , che marciano da tempo al fianco di chi vuole combattere queste discriminazioni. Pride Run nasce proprio con questo scopo dalle mani del team italiano IV Productions , le cui due lettere sono le iniziali del nome del suo fondatore Ivan Venturi ma significano anche "Italian Videogames", a volere sottolineare l’origine tricolore. Il team ha lavorato al gioco in partnership con Green Man Gaming Publishing e Kaleidoscope Trust , l’organizzazione che si batte per i diritti delle comunità LGBTQ+ di tutto il mondo e alla quale andrà il 10% dei proventi delle vendite dello strategico a favore di quei paesi dove i diversi orientamenti sessuali sono ancora severamente puniti.

Il gioco, che sarà lanciato su PC l’11 ottobre in occasione del Coming Out Day, è un mix di strategia e ritmo, accompagnati da una deliziosa grafica retrò, dove i vari personaggi che ricordano un po’ quelli di Street Fighter e ispirati a diverse icone del mondo arcobaleno, sfilano in una variegata parata musicale.



I giocatori potranno cimentarsi in due modalità: la prima, Vanilla, consiste nel muovere il proprio personaggio nel corteo a suon di musica, mentre nella seconda opzione Play Hard si diventerà leader della parata, scegliendo accuratamente la strategia giusta per attirare più gente possibile e difendersi dagli spettatori "indignati". Il tutto condito da una frizzante colonna sonora, 16 scenari e divertenti boss fight all’ultimo passo di danza, che arricchiranno il gameplay adatto a qualsiasi giocatore.



Le tre parti in gioco si rivolgono alla community dei giocatori, con la speranza di riuscire a creare più informazione e condivisione possibile. "Ci sono oltre 70 stati in cui amare chi vuoi può essere un crimine. In molti paesi del mondo la gente non può vivere la propria identità LGBTQ+, né tantomeno organizzare o partecipare a Pride", dice Phyll Opoku-Gyimah, direttrice esecutiva di Kaleidoscope Trust. "Per questo siamo felicissimi di annunciare questa collaborazione con Pride Run, e siamo lieti che il team abbia realizzato questo prodotto per un mercato come quello dei videogiochi, così importante ma spesso così tossico nei confronti dei giocatori e delle giocatrici LGBTQ+, o addirittura verso tutte e tutti coloro che semplicemente ne sostengono i pieni diritti".



Una grande causa che ha trovato, quindi, una sua piena realizzazione videoludica e che ancora una volta sta a confermare l’enorme potere educativo e il contributo che i videogiochi possono donare in battaglie importanti come questa a livello mondiale.