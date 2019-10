Fortnite, streamer 14enne bloccato dalle forze speciali durante un match

L'accaduto ha avuto luogo durante la stessa diretta in cui era impegnato, costringendolo ad abbandonare il match dopo aver scoperto che qualcuno aveva chiamato la polizia.

"La polizia è qui... c'è stata un'irruzione. Devo andare!", ha annunciato lo streamer, scioccato in diretta davanti ai suoi fan, pubblicando in seguito una serie di tweet dove non si è risparmiato nel descrivere questo genere di situazioni come "disgustose".

Fortunatamente non ci sono stati incidenti e la questione è stata presto risolta. Purtroppo però fatti del genere non sono sempre così semplici, visto che pochi mesi fa, a causa di uno degli episodi di swatting più noti e tragici, la polizia ha sparato e ucciso il giovane Andrew Finch per una tragica scommessa finita in tragedia durante una partita di Call of Duty.

