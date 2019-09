LE CONSEGUENZE DELLO "SWATTING" 18 settembre 2019 12:13 Usa: perde a Call of Duty e fa uccidere un innocente dalla polizia, condannato Dopo la telefonata alle forze armate SWAT che aveva portato allʼuccisione di un innocente, lʼaccusato dovrà scontare due anni di carcere

Roxana Hegeman / AP Giustizia è stata fatta per i due ragazzi statunitensi che, durante una partita a Call of Duty: WWII, hanno causato la morte di un giovane innocente dando vita a un fenomeno sempre più frequente, noto con il nome di swatting.



Nel dicembre 2017, un 28enne residente a Wichita, in Kansas, è stato ucciso dalle forze armate SWAT che avevano ricevuto una segnalazione anonima sulla presenza di un possibile soggetto armato, reo di aver minacciato la propria famiglia e ucciso un ostaggio. Peccato che fosse tutto un tragico errore.

La chiamata, in realtà, era falsa: tutto è nato come "scherzo" da parte del 19enne Casey Viner, residente a North College Hill, in Ohio, nei confronti del suo compagno di squadra, il 20enne Shane Gaskill. I due avevano scommesso poco più di un dollaro su chi fosse il più forte a Call of Duty, sfidandosi grazie al multiplayer online.



La sconfitta di Viner da parte di Gaskill ha fatto andare il 19enne su tutte le furie, portandolo a contattare le forze di polizia per far spaventare l'avversario: con l'aiuto del complice Tyler Barriss, suo amico 26enne di Los Angeles, Vyler ha contattato la polizia dichiarando che un uomo armato stava minacciando la propria famiglia a Wichita e richiedendo l'invio immediato di una squadra SWAT.



Tuttavia, l'indirizzo fornito da Viner alla SWAT era sbagliato e corrispondeva per l'appunto a quello del suo vicino di casa Andrew Finch. Il 28enne, padre di due bambini, è stato ucciso senza avere la possibilità di difendersi per uno scherzo telefonico.