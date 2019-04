Ucciso dalla polizia chiamata dal rivale online: 20 anni al mandante

La corte federale americana ha condannato il 26enne Tyler Barriss a 20 anni di carcere per delle false richieste di emergenza, tra cui quella che causò la morte di Andrew Finch, 28 anni e padre di due figli.



Era successo nel dicembre del 2017 a Wichita, in Kansas, per una disputa online legata al videogioco Call of Duty: WWII di cui la vittima non faceva nemmeno parte: in seguito alle false chiamate alle autorità locali da parte del condannato, il ragazzo fu freddato per errore dagli agenti speciali, che credevanano stesse minacciando una famiglia e avesse ucciso un ostaggio (ve ne avevamo parlato qui).



Si chiama "swatting", ovvero richiedere l'intervento degli Swat per “scherzare” e far prendere uno spavento allo sfidante online, ed è un grave fenomeno che va avanti negli USA sin dal 2008. La sentenza arrivata in questi giorni, però, ha mandato un forte segnale per la debellazione del problema: la tragedia capitata a Finch e la sua famiglia non resterà impunita e potrebbe far sì che non si ripetano altri casi del genere.