Nominato durante la strage di Christchurch, PewDiePie si dissocia

Lo ha fatto utilizzando una frase, "ricordate ragazzi, iscrivetevi a PewDiePie", molto in voga tra la community di YouTube per una sfida attualmente in corso tra lo stesso e T-Series, altro seguitissimo canale della piattaforma di Google.



Così, prima di sospendere le attività in segno di rispetto, PewDiePie è intervenuto su Twitter poco dopo l'accaduto per prendere le distanze da quanto successo:



"Sono assolutamente disgustato dal fatto che il mio nome sia stato pronunciato da questa persona. Il mio cuore e il mio pensiero vanno alle vittime, alle famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia".



Con oltre 89 milioni di iscritti, PewDiePie, pseudonimo di Felix Arvid Ulf Kjellberg, è un ragazzo svedese classe '89 che è riuscito a imporsi nella cultura pop grazie ai suoi contenuti video a base di videogiochi. Una fama che gli permette di portare a casa circa 7,4 milioni di dollari all'anno.

Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.

I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.

My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy.