Germania, nelle case di cura arriva la terapia a base di videogiochi

Si chiama MemoreBox ed è una console per videogiochi destinata agli anziani realizzata ad Amburgo.



Dotata di Kinect, la videocamera in grado di leggere la profondità inventata da Microsoft per l'utilizzo su Xbox e in diversi campi professionali, come quello medico, la console arriverà presto in oltre 100 case di cura tedesche per delle inedite attività motorie e di svago da svolgere tre volte alla settimana.



Sfruttando Kinect e i giochi Giro della domenica, Bowling, Ping pong e Postino, infatti, il dispositivo coinvolge i videogiocatori senior facendoli muovere con dei gesti che vengono poi riprodotti sullo schermo, stimolando la mente e il corpo.



Un'attività che non può certo sostituire la fisioterapia, ma che sarà seguita dai ricercatori dell'Humboldt University di Berlino per monitorare e confermare gli effettivi miglioramenti del benessere psicologico e fisico già riscontrati dai produttori.