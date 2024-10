Usa 2024, Kamala Harris punta sui videogiochi con una "mappa" su Fortnite

Come si può facilmente immaginare, Trump non ha risposto a Kamala Harris nello stesso modo, evitando ogni sforzo di raggiungere un pubblico più giovane attraverso i videogiochi: non a caso, durante il suo mandato alla Casa Bianca l'ex-presidente ha attribuito agli stessi videogame la colpa per una sparatoria avvenuta alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland (Florida), proponendo addirittura di censurarli.