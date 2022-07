Forspoken di nuovo rimandato, appuntamento al 2023

troppi. Per esempio, il periodo autunnale è solitamente molto ricco di uscite, ed è per questo motivo che Forspoken , l'attesissimo gioco di ruolo di Luminous Productions e Square Enix , che sarebbe dovuto arrivare su PlayStation in ottobre, è stato nuovamente rinviato. Questa volta non sembrerebbe colpa di qualche bug o di rifiniture da completare, ma la "decisione strategica" dipenderebbe proprio da considerazioni commerciali.

Insomma, dovremo attendere fino al 24 gennaio 2023 per provare direttamente il titolo di Luminous Productions: "tutti gli elementi di gioco sono al loro posto, e lo sviluppo è nella fase finale di rifinitura", spiega in un tweet il team di sviluppo. "Vi ringraziamo per il vostro continuo supporto e per la pazienza, il vostro interesse per il gioco ci ispira ogni giorno e non vediamo l'ora di condividere nuove informazioni con voi prima della fine dell'estate".

IGN

In effetti sono parecchi i giochi in uscita tra ottobre e novembre: dal nuovo gioco ambientato nel mondo di Harry Potter,

Hogwarts Legacy

The Callisto Protocol

God of War: Ragnarok

esclusiva PlayStation

, allo space-horror. E poi Overwatch 2, Gotham Knights, A Plague Tale: Requiem e, come annunciato da poco,, atteso per il 9 novembre e anch'esso, come Forspoken,. Senza contare che anche la stessa Square Enix ha pronti altri giochi di ruolo, come The DioField Chronicles, Harvestella e Valkyrie Elysium.

Evidentemente produttore e sviluppatore hanno preferito non entrare in un'arena troppo affollata e correre il rischio di vedere le attenzioni rivolte altrove. Meglio aspettare qualche settimana e poter contare su un momento più tranquillo per proporre il gioco al pubblico nel modo migliore.