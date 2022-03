Forspoken, rimandato il nuovo gioco della casa di Final Fantasy

C'era grande attesa nei confronti di Forspoken , il gioco di ruolo dalle tinte action creato da Luminous Productions e ambientato in un mondo completamente esplorabile avvolto nella magia: l'opera prima dello studio nipponico, annunciato al mondo come Project Athia, è stato rinviato nelle scorse ore dal publisher Square Enix per concedere agli sviluppatori tutto il tempo necessario a rifinire al meglio l'esperienza di gioco, rimandando l'uscita dal 25 maggio all'11 ottobre di quest'anno .

Dopo aver trascorso gli ultimi mesi a ripulire tutti i bug più importanti e migliorare le prestazioni del gioco di ruolo, Luminous Productions ha alzato bandiera bianca: per raggiungere la visione originale del team creativo e dar vita a un progetto in grado di fare la differenza serve altro tempo, e così il publisher giapponese Square-Enix ha concesso alla software house l'opportunità di spostare la data di lancio dal mese di maggio a un più "comodo" mese di ottobre.

"Abbiamo deciso di spostare la data d'uscita di Forspoken all'11 ottobre 2022", afferma il team di sviluppo in una nota ufficiale diramata sui propri profili social. "Il nostro obiettivo con questa nuova proprietà intellettuale è di creare un mondo e un'eroina con cui giocatori vorranno continuare a passare del tempo per gli anni a venire, quindi è molto importante non commettere errori. Per questa ragione nei prossimi mesi ci concentreremo sulla fase di polishing, e non vediamo l'ora di vedervi iniziare il viaggio di Frey questo autunno".

Il tempo extra sarà inoltre sfruttato dagli sviluppatori per apportare una serie di accorgimenti all'esperienza di gioco, tra cui il supporto a una tecnologia come DirectStorage, creata da Microsoft per tutti i giochi che girano su PC Windows: si tratta di una feature presa in prestito dalle nuove console del marchio Xbox, Series X e Series S, che consente di caricare più rapidamente gli oggetti che compongono il mondo di gioco, bypassando la CPU per sfruttare la velocità dei più moderni dischi a stato solido (gli SSD di tipo NVMe) e offrire così un'esperienza fluida, costante, senza soluzione di continuità.

Il team di sviluppo continuerà a sfruttare ogni giorno utile per rifinire al meglio il suo gioco di ruolo e rendere l'avventura della giovane Frey speciale per tutti coloro fossero interessati al particolare mix tra azione, esplorazione, combattimenti e magia creata da Luminous Productions.

