Final Fantasy XVI si espande: Square-Enix annuncia il lancio su PC e nuovi contenuti

Il gioco di ruolo dello studio giapponese arriverà anche su computer dopo l'uscita in esclusiva per PlayStation 5: in arrivo anche due pacchetti aggiuntivi a pagamento

Le avventure nel mondo di Valisthea non sono ancora finite: a poco più di due mesi dall'uscita, Square-Enix ha confermato di essere al lavoro su due contenuti aggiuntivi per Final Fantasy XVI , il suo gioco di ruolo attualmente disponibile in esclusiva su PlayStation 5 .

In un video pubblicato sui canali ufficiali di Final Fantasy XVI, lo studio nipponico ha annunciato che il sedicesimo capitolo del gioco di ruolo si espanderà con due DLC a pagamento, il cui sviluppo è appena iniziato e che permetteranno di approfondire la storia di Valisthea e dei suoi abitanti.

"Abbiamo riscontrato molte opinioni e reazioni da parte della nostra comunità di giocatori di Final Fantasy XVI", ha dichiarato Yoshida. "Ma una cosa che è emersa con particolare forza è che le persone volevano vedere di più della storia di Valisthea e passare più tempo con i suoi abitanti". I due DLC, dunque, dovrebbero ampliare lo stratificato comparto narrativo dell'avventura di Clive Rosfield e i suoi alleati con una serie di storie aggiuntive che porteranno i protagonisti a esplorare il mondo magico di Valisthea ancora più a fondo.

Non è tutto, perché sebbene sia stato lanciato lo scorso 22 giugno solo per la console di Sony, il contratto stipulato tra i due colossi nipponici prevede un'esclusività di sei mesi per il gioco di ruolo: non è da escludere, in tal senso, che la versione per PC possa arrivare tra la fine del 2023 e i primissimi mesi del 2024.

"Sebbene Final Fantasy XVI sia stato lanciato in esclusiva PlayStation 5, siamo consapevoli che molti di voi hanno chiesto una versione per PC", svela Yoshida. "Colgo l'occasione per annunciare ufficialmente che lo sviluppo della versione PC è attualmente in corso. Spero di offrirvi maggiori informazioni sui DLC e sulla versione PC entro fine anno".