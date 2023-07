Final Fantasy XVI, le strategie per conquistare il regno di Valisthea

Il mondo creato da Square Enix per il suo gioco di ruolo è ricco di insidie: ecco come sfruttare al meglio le abilità di Clive Rosfield per sconfiggere nemici e creature mostruose

Abbiamo preparato per voi una serie di consigli utili per accompagnarvi alla scoperta della nuova "fantasia finale" dell'azienda giapponese, che permetterà agli amanti del genere di vivere un'epopea in perfetto stile "Il Trono di Spade".

USATE GLI ANELLI PER FACILITARE GLI SCONTRI Final Fantasy XVI è un’esperienza di gioco piuttosto impegnativa ma, nel caso vogliate godervi l’avventura di Clive Rosfield senza dovervi preoccupare troppo della difficoltà dei combattimenti, potrete sempre attivare una speciale modalità che renderà molto più semplici gli scontri tra i boss e gli altri nemici che incontrerete lungo il cammino.

Grazie a questa particolare opzione i vostri avversari saranno più deboli del solito, azioni come le mosse di evasione e l’uso di pozioni verranno eseguite automaticamente e alcuni anelli speciali, equipaggiabili dal giocatore, saranno disponibili sin dall’inizio. Ciascuno di questi oggetti offrirà un bonus diverso, come nel caso dell’anello che permetterà di eseguire automaticamente le combo più potenti o rendere più efficaci gli attacchi del lupo Torgal.

SFRUTTATE LA POTENZA DEGLI EIKON Una delle meccaniche di gameplay più interessanti del nuovo capitolo della serie è incentrata sull'evocazione degli otto Eikon, potenti creature da utilizzare in combattimento per avere la meglio di boss e altri nemici non così semplici da battere. Il consiglio è ovviamente quello di metterle tutte alla prova man mano che le sbloccherete proseguendo nella storia, sperimentando diverse soluzioni in base al vostro stile di gioco.

Se preferite combattere dalla distanza contro uno o più nemici, allora Ramuh potrà seriamente fare al caso vostro, al contrario di Titano che con i suoi possenti pugni potrà infliggere numerosi danni utilizzando attacchi corpo a corpo a corto raggio. Gli Eikon possono anche essere potenziati così da migliorare le loro statistiche, inoltre Clive può utilizzare diverse abilità legate a questi incredibili guardiani sovrannaturali.

TRA POZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI Così come gli Eikon, anche degli utili oggetti come le pozioni andranno potenziate per renderle più efficaci durante i momenti di particolare necessità. Oltre ad aumentare il numero di consumabili che potrete trasportare, vi verrà data anche la possibilità di migliorare la potenza delle differenti pozioni a disposizione di Clive.

Questo discorso vale anche per gli equipaggiamenti del protagonista, da vendere in cambio di qualche moneta o acquistabili presso i vari mercanti, ma che potranno essere portati a un livello successivo recandosi presso la forgia. Il potenziamento di armi e armature richiederà l’uso di un gran quantitativo di risorse, tuttavia, sappiate che per migliorare alcune armi avrete anche bisogno di uno stesso pezzo di equipaggiamento di livello inferiore.

LA TRASCENDENZA AIUTA A RECUPERARE SALUTE In Final Fantasy XVI sono numerosi gli assi nella manica su cui può contare Clive Rosfield, tra cui una tecnica particolarmente potente conosciuta con il nome di trascendenza. Il protagonista potrà così riempire un apposito indicatore che, una volta al massimo, gli consentirà di aumentare temporaneamente il proprio l’attacco e la velocità.

Non è finita qui, perché i suoi punti salute si rigenereranno più rapidamente in base al numero di danni inflitti ai nemici durante l’attivazione di questa abilità. Proprio perché si tratta di una tecnica in grado di ribaltare le sorti di uno scontro, la trascendenza deve essere usata al momento giusto e soprattutto in occasioni specifiche come nel caso delle boss fight più complicate.

SPERIMENTATE ABILITÀ DIFFERENTI Nel nuovo capitolo della serie di Final Fantasy l’albero delle abilità di Clive è legato agli otto Eikon, che una volta sbloccati permettono di apprendere ulteriori skill da attivare utilizzando i punti abilità guadagnati nel corso dell’avventura. Il modo più veloce per ottenerli è salire di livello e completare le varie missioni, anche quelle opzionali, in maniera tale da guadagnarne parecchi e sfruttarli per avere accesso alle tecniche offensive e difensive migliori.

Dal momento che il protagonista può scegliere tra diversi stili di combattimento anche quando è impegnato in uno scontro, vi invitiamo a sperimentarli tutti per trovare quello più adatto a voi. Sappiate inoltre che il reset dell’albero dell’abilità è completamente gratuito, un motivo più che sufficiente per provare tutte le skill disponibili.

NON SOTTOVALUTATE LE MISSIONI SECONDARIE Il completamento degli incarichi opzionali di Final Fantasy XVI offre tanti benefici, non solo legati alla possibilità di scoprire ulteriori dettagli sulla storia dei tanti personaggi non giocabili, in quanto permettono di salire di livello più rapidamente, di ottenere un gran numero di crediti e anche ricevere dei punti abilità che fanno sempre comodi.

Assicuratevi allora di non snobbare le missioni secondarie che vi proporranno gli abitanti di Valisthea, anche perché non vi porteranno via troppo tempo. Nel caso in cui desideriate potenziare più rapidamente Clive e il suo equipaggiamento potrete prendere in considerazione l’idea di completare le varie cacce ai mostri, da scovare seguendo gli indizi racchiusi nella bacheca del rifugio, ma sappiate che per battere queste potenti creature dovrete essere preparati al meglio.