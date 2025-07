Final Fantasy 9: il gioco di ruolo festeggia 25 anni, continuano le voci sul rifacimento

Restando in casa Square-Enix, si era parlato di una versione PC di Final Fantasy VII Remake, di una riedizione di Chrono Chross, del nuovo Kingdom Hearts 4 e, ovviamente, del rifacimento di Final Fantasy IX. Tra questi, solo il remake del gioco di ruolo non è stato ancora annunciato ufficialmente dalla software house nipponica, con la comunità della popolare serie che hanno sperato in un annuncio a "sorpresa" come parte dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario.