Final Fantasy IX si prepara al 25esimo anniversario, nuove voci sul remake del gioco di ruolo

A ogni modo, le voci sul remake del videogame sono state ribadite nuovamente nel 2023 da Gematsu, che sostiene come Square-Enix stia lavorando al progetto da diversi anni: è lecito credere che l'annuncio possa arrivare in occasione del 25esimo anniversario, ma non è da escludere la pubblicazione di un primo "teaser" durante una delle fiere estive dedicate al mondo dei videogiochi, magari proprio durante il chiacchierato State of Play che Sony terrà tra maggio e giugno per svelare i prossimi giochi in uscita su PlayStation.