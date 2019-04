Dal canale YouTube ufficiale dell'Ajax arriva una simpatica curiosità sui metodi di allenamento della squadra olandese: i calciatori guidati da Erik ten Hag si mettono periodicamente alla prova imitando le sfide tipiche di FIFA, l'apprezzata simulazione di calcio realizzata da Electronic Arts.



Ostacoli, tiri al bersaglio e chi più ne ha, più ne metta: tra un allenamento tradizionale e l'altro, la squadra che recentemente ha eliminato la Juventus dalla Champions League si diverte e prepara le partite anche così, giocando a FIFA nella realtà con un discreto successo in termini di visualizzazioni (900mila per il video più famoso). Vedere per credere!