FIFA 19, grande successo per la Champions League: più di 55 milioni di partite giocate

L'introduzione della Champions League tra le licenze di FIFA 19 ha certamente portato numerosi benefici a Electronic Arts, che ha assistito a un vero e proprio boom di giocatori interessati a rivivere il cammino dei propri beniamini nella massima competizione europea per club. Con più di 55 milioni di partite giocate in oltre 180 paesi, la riproduzione della Champions League si è fatta apprezzare particolarmente dai fan del titolo calcistico di EA Canada.

Per celebrare questo traguardo, la software house ha deciso di offrire un nuovo pacchetto per FIFA Ultimate Team: tutti coloro avvieranno per la prima volta questa modalità riceveranno infatti un bundle con alcuni giocatori, tra cui il prestito di uno tra Neymar, Kevin De Bruyne e Paulo Dybala per un totale di dieci partite. Il pacchetto include altri contenuti a tema UEFA Champions League, tra i quali spiccano quattro speciali kit e cinque giocatori con un punteggio massimo di 85.



Electronic Arts ha diffuso un'infografica che svela i numeri principali del successo di FIFA 19 e della Champions League: stando ai dati forniti da EA, ben 5.5 milioni di volte la Juventus ha trionfato sulle dirette rivali, con il PSG e il Real Madrid che hanno alzato la coppa rispettivamente 3.8 milioni e 2.2 milioni di volte.