Elden Ring è vicinissimo: il nuovo videogioco dai creatori di Dark Souls si prepara al lancio

Il team di FromSoftware ha infatti condiviso gli orari di sblocco della versione digitale di Elden Ring , prossimo progetto della software house giapponese realizzato in collaborazione con l'autore de Il Trono di Spade, George R.R. Martin : in Italia, sarà possibile giocare a partire dalla mezzanotte del 25 febbraio .

From Software ha mostrato un ricco trailer che offre una panoramica completa delle meccaniche di gioco e delle caratteristiche che sarà possibile scoprire nel corso dell'avventura: dai dungeon agli immancabili boss, dalla possibilità di cavalcare una creatura sovrannaturale alle varie classi che sarà possibile scegliere e potenziare per dar vita al proprio personaggio, il viaggio di Elden Ring si prospetta lungo, complesso e particolarmente affascinante.

Con una pratica infografica, la casa nipponica ha annunciato l'orario in cui sarà sbloccato l'accesso all'edizione digitale del gioco di ruolo, che arriva tre anni dopo l'ultimo progetto di FromSoftware, il difficilissimo Sekiro: Shadows Die Twice.

Per consentire a tutti i giocatori di essere già pronti a immergersi nell'Interregno, il team di sviluppo e Bandai Namco hanno predisposto la possibilità di scaricare in anticipo il pacchetto d'installazione: su Xbox il pre-download è già disponibile, mentre gli utenti PC e PlayStation dovranno sfortunatamente attendere il 23 febbraio per poter effettuare il download da Steam e PlayStation Store.

I giocatori PC, PlayStation 4 e PS5 avranno dunque 48 ore di tempo per poter scaricare tutto il necessario e farsi trovare pronti per accompagnare il proprio Senzaluce nel nuovo universo plasmato in collaborazione tra la mente di Hidetaka Miyazaki, creatore della serie Souls, e l'inventiva del celebre autore George R.R. Martin.

