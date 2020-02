Diablo e Overwatch, due serie televisive all'orizzonte

Ciò che i fan hanno sempre amato di Blizzard, prima ancora del gameplay e delle trame avvincenti, sono stati i numerosi trailer, video e cut-scene che hanno accompagnato i colossi del team di Irvine Diablo e Overwatch . Seguendo la scia di tale successo, pare che proprio i due giochi stiano per trasformarsi in due serie televisive , in stile anime giapponese.

La notizia è trapelata sul profilo LinkedIn del presidente di Blizzard - Activision Nick van Dyk, in cui si legge chiaramente che Diablo in primis avrà un adattamento in stile manga e che la sua pre-produzione sia stata già affidata a Netflix, che dovrebbe distribuire la serie su scala internazionale.

Notizie più vaghe invece su Overwatch, i cui unici dettagli parlano di "una serie animata basata sul videogioco", ma che non lascia intravedere ulteriori particolari. I fan, già in delirio dopo i trailer in cinematic di entrambi i sequel dei videogiochi, presentati durante la BlizzCon dello scorso dicembre, attendono con ansia un annuncio ufficiale delle due traposizioni televisive, per cui ancora non sono state date conferme ufficiali da parte dell'azienda californiana.

