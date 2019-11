Da Diablo 4 a Overwatch 2, tutti gli annunci del BlizzCon 2019

Dopo tante indiscrezioni, alla fine è arrivata l'ufficialità: nella splendida cornice BlizzCon 2019 , l'evento tenutosi nelle scorse ore nel Convention Center di Anaheim (California), Blizzard Entertainment ha annunciato lo sviluppo di Diablo IV e Overwatch 2 , due dei nuovi progetti in lavorazione nelle segrete stanze della software house.

L'evento si è aperto con l'intervento di J. Allen Brack, presidente di Blizzard e director di World of Warcraft, che ha tenuto a scusarsi personalmente per il modo in cui l'azienda ha gestito il "caso Blitzchung", sospendendo il giocatore di Hearthstone Ng Wai Chung che aveva manifestato pubblicamente per la liberazione di Hong Kong dall'oppressione cinese.

Brack ha sottolineato che la situazione del giocatore professionista di Hearthstone è stata gestita in modo completamente opposto a quella che è la tradizione e politica di Blizzard, e che d'ora in avanti l'azienda tenterà di dare un esempio migliore alla propria community.

NUOVI DEMONI INSORGONO - Subito dopo, Blizzard è passata dalle parole ai fatti, procedendo all'annuncio dei nuovi giochi in cantiere: quale migliore modo di cercare l'approvazione dei suoi fan se non l'annuncio di Diablo IV? Il nuovo capitolo della serie ruolistica riparte dalle sue origini, con un trailer oscuro e particolarmente crudo che conferma la volontà di allontanarsi dalle "atmosfere colorate" del terzo episodio. Il trailer cinematografico mostra quattro personaggi addentrarsi nel sottosuolo in cerca di un misterioso tesoro, trovandosi di fronte a una rivelazione inaspettata.

Lilith, figlia di Mefisto e progenitrice dell'umanità è il nuovo demone a cui i giocatori dovranno dare la caccia in Diablo IV. Un personaggio che già dalle prime immagini appare estremamente minaccioso e promette di dare del filo da torcere alle tre classi (su un totale di cinque) disponibili al lancio del nuovo episodio: Barbaro, Incantatrice e Druido. Di seguito un primissimo assaggio del gameplay.

Come potete vedere dal video, Blizzard ha adottato uno stile di combattimento simile a Diablo III mantenendo tuttavia una direzione artistica più vicina al secondo episodio. Diablo IV è in lavorazione su PC, PS4 e Xbox One, e sarà disponibile nel corso del 2020.

IN VIAGGIO VERSO LE TERRE OSCURE - Tra le novità più interessanti del BlizzCon c'è certamente la nuova espansione di World of Warcraft, che sarà intitolata Shadowlands e ci porterà a visitare l'inferno di Azeroth dopo che Sylvanas Ventolesto ha raccolto l’Elmo della Dominazione da Bolvar Fordragon, rimuovendo il velo che separa il mondo dagli inferi.

La nuova espansione include una fazione chiamata Covenant, un nuovo sistema di classi e una serie di raid di livello elevato. A seguire qualche scorcio del gameplay della nuova espansione, in arrivo nel 2020 su PC.

DA HEARTHSTONE A OVERWATCH - Uno degli annunci più interessanti da Anaheim riguarda certamente il futuro di Hearthstone, il gioco di carte collezionabili che con la nuova espansione La Discesa dei Draghi introdurrà una nuova modalità Autobattler chiamata Battlegrounds, che tenta di seguire la scia di successi come Dota Auto Chess, Underlords e Teamfight Tactics.

All'appello non poteva certo mancare Overwatch 2, sequel dell'hero shooter di Blizzard il cui sviluppo è stato finalmente confermato dopo numerose voci di corridoio. Il secondo capitolo offrirà nuove missioni da affrontare in solitaria o con il supporto degli amici. Diamo un'occhiata allo spettacolare trailer di annuncio.

Come potete notare, Overwatch 2 offrirà nuovi eroi, mappe e modalità che saranno presenti anche nel multiplayer competitivo. Buone notizie per chi possiede già lo sparatutto originale: una parte sostanzionsa di questi contenuti sarà gratuita e accessibile anche non acquistando il sequel. A seguire un primo assaggio del gameplay di Overwatch 2.

