Non solo Diablo 4: sei nuovi videogiochi nel calderone di Blizzard

Sta per arrivare quel momento dell'anno in cui i fan di Blizzard Entertainment , una delle aziende più longeve e amate del panorama videoludico, iniziano a fantasticare sul futuro: tra pochi giorni, infatti, in California si terrà la nuova edizione della BlizzCon , evento che celebra gli appassionati dei giochi creati dalla stessa Blizzard, durante il quale potrebbero essere svelati ben sei nuovi progetti .

Già, perché la deludente edizione dello scorso anno, la casa californiana sembra voler cambiare registro: e così, dopo le indiscrezioni su Diablo 4, sul sito dell'evento sono stati confermati sei appuntamenti che si terranno tra una celebrazione e l'altra, e che potrebbero celare altrettanti annunci da parte di Blizzard.

Oltre al succitato Diablo 4, l'azienda potrebbe avere in serbo l'annuncio di Diablo 2 Remastered, riedizione dello storico gioco di ruolo, e la data di lancio dello spin-off per mobile Diablo Immortal, mentre i fan di World of Warcraft dovrebbero finalmente scoprire il tema dell'espansione del prossimo anno, che secondo le voi sarà legata alle Shadowlands. Restando nell'universo di Warcraft, dovrebbe arrivare finalmente la data di lancio di Warcraft 3 Reforged, riedizione in alta definizione del popolare strategico per PC.

All'appello mancherebbero così due annunci, il primo dei quali sembrerebbe essere legato al futuro di Overwatch: da tempo si parla di un vero e proprio sequel per lo sparatutto che solo di recente è arrivato su Nintendo Switch, e non ci stupirebbe pertanto se all'evento californiano Blizzard presentasse ufficialmente Overwatch 2. L'ultimo panel sarà verosimilmente legato a uno dei giochi più popolari della scena eSports, Hearthstone, il card game sempre ambientato nell'universo di Warcraft che dovrebbe proporre un nuovo anno ricco di attività per i suoi fan.

Per scoprire cosa bolle nel calderone di casa Blizzard bisogna aspettare ancora qualche giorno: l'evento d'inaugurazione si terrà il 1 novembre, con i festeggiamenti che proseguiranno fino al giorno successivo in quel di Anaheim, California.

