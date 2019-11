Diablo 4, gli sviluppatori rivelano che sarà solo l'inizio di una lunga saga

Durante l'evento BlizzCon dei primi giorni di novembre, il trailer di Diablo 4 ha lasciato tutti con il fiato sospeso, per la comparsa di Lilith uno dei personaggi "biblici" della storia del gioco di ruolo, che nel prossimo capitolo prenderà il posto del temibile zio Diablo come regina del male. A proposito del suo personaggio, gli sviluppatori durante un'intervista hanno svelato diversi dettagli, tra cui il fatto che Lilith farà parte di più capitoli del franchise .

Gli sviluppatori hanno infatti rivelato che durante le ricerche per la caratterizzazione del personaggio, che è stato sviluppato in concomitanza a quello di Diablo, poi prescelto come villain principale degi episodi precedenti, si sono imbattuti in tutta una serie di storie e leggende collaterali che sperano di poter sviluppare non solo all'interno di questo quarto capitolo, ma di una saga più longeva.

“Diablo IV è come il primo capitolo di un libro. Vogliamo raccontare una grande storia e vogliamo raccontarla, speriamo, per molto tempo. Considerando questo come il primo capitolo di un libro e Lilith come un personaggio chiave in questa storia, è bello sapere che ci sono ancora tutti questi personaggi secondari che potrebbero tornare in futuro. Oppure, nuovi personaggi che non abbiamo mai visto prima. " ha detto l'art director di Diablo 3 e 4 John Mueller.

Inoltre, durante l'intervista sono trapelati diversi dettagli sullo sviluppo del gioco di ruolo e dell'immenso open world di Sanctuary, che apparirà come un'enorme mappa senza interruzioni e schermate di caricamento. Per arrivare a tale risultato, il team preso in esame tutti i migliori giochi open world esistenti, per poter comprendere come tali meccaniche di gioco potessero tradursi al meglio in Diablo 4. "Ci saranno cinque regioni contigue all'interno del mondo, partendo dal punto più settentrionale di Scosglen, che è l'area presentata nella demo, attraversando le steppe aride fino ad arrivare ai deserti del Kejhistan ", ha detto Mueller. "Questo è il livello di dettaglio che abbiamo sviluppato nella creazione del mondo."

Lo sviluppatore non ha svelato ulteriori dettagli altro sulla trama di Diablo 4 e sull'effettiva progressione del gioco finale, che è "ancora non definita". C'è una lunga strada da percorrere fino alla sua attesissima uscita, ma nel frattempo i fan possono sentirsi soddisfatti fino al reveal ufficiale della sua data di lancio.

