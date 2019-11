Giappone, ricerca svela che la vista dei pro gamer è più sviluppata di quelli amatoriali

Molti giocatori si chiedono spesso perché al mondo alcuni risultino imbattibili nei videogiochi in prima persona, mentre fanno quasi fatica a restare in vita per più di due secondi. A svelare l'arcano ci ha pensato Nikkei, che a fronte di una ricerca condotta su un giocatore professionista e un amatoriale, ha scoperto come il primo abbia sviluppato una vista più acuta del secondo.