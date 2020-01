Overwatch 2 uscirà nel 2020: ecco il tweet (poi cancellato) di PlayStation

In occasione della BlizzCon 2019 tenuta lo scorso novembre, Blizzard Entertainment ha tolto i veli da Overwatch 2 , sequel dello sparatutto che si focalizzerà maggiormente sul comparto narrativo per approfondire la storia dei vari personaggi introdotti con il primo episodio. Al momento della presentazione, la software house californiana non aveva tuttavia fornito una vetrina di lancio ufficiale, lasciando intendere che lo sviluppo fosse appena iniziato.

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, non è questo il caso: la divisione brasiliana di PlayStation ha pubblicato inavvertitamente un post su Twitter in cui confermava l'uscita di Overwatch 2 nel 2020, rimandando a un'intervista agli sviluppatori per approfondire le novità in arrivo in questo secondo episodio.

Il tweet, poi cancellato da PlayStation Brasil, è stato immortalato in rete e confermerebbe dunque l'intenzione di Blizzard di pubblicare il sequel entro la fine dell'anno, molto probabilmente per accompagnare l'uscita delle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X.

La notizia, però, è da prendere con le pinze: l'intervista a cui fa riferimento il tweet di PlayStation Brasil, infatti, non contiene alcun dettaglio sulla data di lancio: possibile che la data sia stata svelata a microfoni spenti e riportata senza autorizzazione, o che sia stata una semplice supposizione da parte del giornalista.

Non è da escludere, però, che la data sia effettivamente veritiera e che Blizzard possa lanciare il gioco subito dopo la BlizzCon 2020, che a occhio e croce si terrà qualche giorno prima del lancio delle nuove console. Il colosso statunitense potrebbe scegliere di mostrare il gioco e presentare i nuovi eroi qualche settimana prima del debutto sul mercato delle nuove console, che potrebbe permettere alla casa americana di sfruttare la popolarità e interesse verso la next-gen per spingere sull'acceleratore e massimizzare le vendite di Overwatch 2.

