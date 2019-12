Overwatch 2, il nuovo trailer conferma l'arrivo su Nintendo Switch

In occasione della BlizzCon 2019 tenuta nelle scorse settimane ad Anaheim, Blizzard ha annunciato lo sviluppo di Overwatch 2, il seguito ufficiale dello sparatutto disponibile da qualche anno su PC e console che, di recente, è arrivato anche su Switch. Proprio il lancio del primo episodio sulla console di Nintendo ha spinto i fan a chiedersi se la software house avesse in serbo di proporre il sequel anche su Switch, ma fino a questo momento non erano noti dettagli ufficiali in merito.