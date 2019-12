Death Stranding, il regista Nicolas Winding Refn svela un possibile sequel

Il regista, che nel gioco interpreta il carismatico personaggio Hearthman, ha pubblicato una foto sul proprio account Twitter in cui compare assieme a Hideo Kojima, con un messaggio che recita "Heartman tornerà" e un cuore.

Inutile sottolineare come un messaggio del genere abbia scatenato le fantasie dei fan, che sognano già l'idea di un sequel in cui Heartman rivestirà un ruolo maggiore. Tuttavia, viste le tempistiche necessarie per la realizzazione di Death Stranding, al momento ci sentiamo di escludere l'ipotesi di un sequel, mentre sarebbe più probabile il lancio di un DLC legato alla storia del personaggio interpretato da Nicolas Winding Refn.

Che sia questo uno dei dieci annunci che arriveranno in occasione dei The Game Awards 2019?

