Dopo Death Stranding, Hideo Kojima vuole creare un videogioco horror

Con un post su Twitter, Kojima ha confidato che per realizzare un gioco horror più spaventoso avrebbe guardato dei film più terrificanti, così da poter "risvegliare la sua anima horror". Ai tempi di P.T., la demo giocabile di Silent Hills (progetto successivamente cancellato da Konami), Hideo Kojima si era lasciato trasportare da The Eye, film dell’orrore thailandese che aveva noleggiato durante la realizzazione del progetto e che, a detta del designer, era troppo spaventoso per riuscire a vederlo fino alla fine.

"Riuscirò finalmente a finirlo di vedere?", commenta Kojima su Twitter, lasciando intendere di aver noleggiato nuovamente il film con l'obiettivo di poter concludere la visione della pellicola, ma a quale scopo? Kojima ama seminare indizi criptici, e questo potrebbe essere il primo segnale che il papà di Death Stranding e Metal Gear Solid possa finalmente cercare di realizzare l'idea di P.T., dando vita a un nuovo survival horror.

