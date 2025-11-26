Death Stranding 2, il videogioco di Hideo Kojima verso l'uscita su PC

Il titolo, firmato dal celebre sviluppatore Hideo Kojima, è uscito su PlayStation meno di sei mesi fa ed è stato prodotto da Sony Interactive Entertainment, che non ha ancora annunciato ufficialmente una versione per computer. Una conversione per altre piattaforme, tuttavia, non sarebbe certo una sorpresa: il primo Death Stranding è stato lanciato su PC meno di un anno dopo il debutto su PlayStation, per poi giungere anche su Xbox e altre piattaforme successivamente.