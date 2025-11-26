Death Stranding 2, il videogioco di Hideo Kojima verso l'uscita su PC

L'ente americano che si occupa della classificazione software anticipa il lancio su PC della nuova opera di Hideo Kojima, già disponibile su PlayStation 5
© Ufficio stampa
Una delle esclusive PlayStation più interessanti dell'anno si prepara a espandersi su nuovi lidi. Death Stranding 2: On the Beach, l'ultimo videogioco di Hideo Kojima e del suo studio Kojima Productions, sembra pronto a sbarcare anche su PC dopo il lancio su PlayStation 5. A suggerirlo è la classificazione comparsa sul sito dell'ESRB, l'ente statunitense che si occupa di selezionare le fasce d'età per i videogiochi.
Il titolo, firmato dal celebre sviluppatore Hideo Kojima, è uscito su PlayStation meno di sei mesi fa ed è stato prodotto da Sony Interactive Entertainment, che non ha ancora annunciato ufficialmente una versione per computer. Una conversione per altre piattaforme, tuttavia, non sarebbe certo una sorpresa: il primo Death Stranding è stato lanciato su PC meno di un anno dopo il debutto su PlayStation, per poi giungere anche su Xbox e altre piattaforme successivamente.
Un dettaglio interessante riguarda un'indicazione presente nei documenti dell'ESRB: per la versione PC di Death Stranding 2, sembra che l'editore sia sempre Sony Interactive Entertainment, mentre in passato tutte le edizioni per piattaforme non-PlayStation del primo Death Stranding erano state invece affidate a 505 Games. Il cambio di strategia potrebbe essere l'ennesimo segnale della crescente attenzione da parte di Sony verso il mercato PC, che negli ultimi anni ha visto la distribuzione di diverse esclusive realizzate dalla scuderia PlayStation Studios o da aziende partner.
Al lancio su PC, il primo capitolo di Death Stranding ha proposto alcune aggiunte pensate proprio per la piattaforma di riferimento: una modalità fotografica (voluta da Hideo Kojima per permettere a chiunque di immortalare i momenti del suo videogame), il supporto agli schermi ultrawide e una serie di oggetti speciali ispirati alla serie di Half-Life per celebrare l'uscita su Steam.
Parallelamente all'uscita del nuovo gioco, Hideo Kojima sta trasformando Death Stranding in un vero e proprio universo multimediale. Sono già in lavorazione un film d'animazione intitolato Death Stranding: Mosquito, una serie dal titolo Death Stranding Isolations e un film in live-action prodotto dalla casa indipendente A24, nota per pellicole d'autore.
Nel frattempo, Death Stranding 2: On the Beach si è ritagliato un ruolo di primo piano anche nei premi del settore: il seguito è candidato in numerose categorie all'imminente evento The Game Awards 2025, tra cui le due più prestigiose, Gioco dell'anno e Miglior direzione di gioco.