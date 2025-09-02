Kojima Productions festeggia 10 anni e anticipa i prossimi videogiochi con "Beyond the Strand"

Sono due i candidati naturali che è lecito aspettarsi dall'evento del 23 settembre: da un lato c'è OD, videogioco horror realizzato insieme a Xbox Game Studios e annunciato nel 2023, descritto da Kojima come "un'esperienza totalmente diversa" destinata a far discutere. Dall'altro c'è Physint, nuova proprietà intellettuale creata con PlayStation, che segna il ritorno al genere di azione e spionaggio che Hideo Kojima ha reso celebre con Metal Gear Solid: il game designer ha però spiegato che il progetto è ancora nelle fasi iniziali e potrebbe richiedere almeno cinque o sei anni di sviluppo.